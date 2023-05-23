«Это потому, что я серб?» Тренер «Монако» Обрадович обвинил французскую лигу в неуважении
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Главный тренер «Монако» Саша Обрадович раскритиковал французскую баскетбольную лигу за то, что он не получил приз лучшему тренеру года, несмотря на то, что команда стала первой в регулярном чемпионате Франции.
«Мы должны поговорить об оценке тренеров. Я даже близко не подошёл к тому, чтобы стать тренером года во Франции. Как вы можете это объяснить? Что это? Почему такое поведение? Это потому, что я серб? Почему вы отодвигается меня в сторону? Кто может это объяснить? Разве я не заслуживаю этого два года подряд? Это неуважение», — приводит слова Обрадовича Basket News.
Ранее «Монако» стал бронзовым призёром Евролиги, выиграв в матче за третье место у «Барселоны» — 78:66.
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