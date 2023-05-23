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Калеб Мартин: стоит отдать должное Бэму Адебайо и Джимми Батлеру

Калеб Мартин: стоит отдать должное Бэму Адебайо и Джимми Батлеру
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин рассказал о влиянии звёздных игроков флоридского клуба Бэма Адебайо и Джимми Батлера на партнёров по команде.

«Думаю, стоит отдать должное Бэму Адебайо и Джимми Батлеру, которые делают всё возможное, чтобы каждый из нас участвовал в общем успехе… Это показывает то, что они доверяют нам, ролевым игрокам», — приводит слова Мартина ESPN US.

Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
Деклассировано. «Майами» близок ко второму финалу за последние три года
Деклассировано. «Майами» близок ко второму финалу за последние три года

В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 12,6 очка, 4,9 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56, трёхочковых — 41,5.

Ранее главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра после третьего матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (128:102, 3-0) оценил выступление своих подопечных.

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