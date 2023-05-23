«У них есть Леброн Джеймс». Ник Райт допустил победу «Лейкерс» в серии с «Денвером»

Известный эксперт Ник Райт выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет шансы одержать победу в финале плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс», несмотря на счёт 3-0 в пользу «Денвера».

«Почему у «Лейкерс» всё же остаются шансы? Потому что у них есть Леброн Джеймс. Думаю, это важный фактор», — заявил Райт в эфире программы First Things First.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 15 играх, набирая в среднем 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,4.

Следующий матч «Лейкерс» и «Наггетс» проведут 23 мая. Встреча пройдёт в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арена» и начнётся в 3:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.