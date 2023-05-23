Стивен Эй Смит: Леброну Джеймсу абсолютно нечего доказывать

Известный эксперт и телеведущий Стивен Эй Смит считает, что звёздному лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймс необязательно показывать высокий уровень игры, учитывая его карьерные достижения.

«Мы видим, как Леброн хромает, мы знаем, что он сейчас ненадёжен. Но мы также знаем, что он находится в такой ситуации, когда ему абсолютно нечего доказывать», — сказал Смит во время программы NBA Countdown.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 15 играх, набирая в среднем 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,4.

Ранее эксперт Ник Райт выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет шансы одержать победу в финале плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс», несмотря на счёт 3-0 в пользу «Денвера».