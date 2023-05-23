Игрок УНИКСа Лазарев: празднование вышло в 27 тысяч рублей, гуляем не как наши футболисты

Центровой УНИКСа Иван Лазарев рассказал о том, как баскетболисты казанского клуба праздновали свой первый чемпионский титул в Единой лиге ВТБ.
«В первую очередь, спасибо нашим болельщикам. Я ни разу не ощущал в своей жизни такой поддержки, какая была на полуфинальной и финальной сериях в Казани. Клуб за столько лет существования заслужил эту победу. Поздравляю семью Богачёвых и весь персонал клуба. Сейчас мы можем все выдохнуть, потому что плей-офф получился очень напряжённым. Было много матчей, где всё решалось на последних секундах.
Как праздновали победу? В раздевалке было много шампанского, все пили и обливали друг друга. В этом плане была классика. После раздевалки игроками поехали в ресторан, где скромно посидели. Но основные празднования будут ещё впереди, когда пройдёт официальное закрытие сезона. Там уже будет и Евгений Борисович Богачёв, и тренерский штаб, и весь персонал.
На меня пал случайный выбор, когда команда решала, кто оплатит поход в ресторан. Мы провели традиционную историю с закидыванием карт в один общий мешок, откуда официант случайным образом вытащил карту счастливчика. И это оказалась моя карточка! Мне повезло, потому что счёт получился относительно небольшой для такой большой группы людей. Мы уместились в 27 тысяч рублей. Гуляем не как наши футболисты, так что всё нормально», – приводит слова Лазарева Metaratings.
В полуфинальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2022/23 УНИКС в семи матчах обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга. Соперником казанского клуба в борьбе за титул был «Локомотив-Кубань», который подопечные Велимира Перасовича обыграли с общим счётом 4:1.
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