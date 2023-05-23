Леброн Джеймс стал первым игроком в истории плей-офф НБА с 8000 очками за карьеру

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 73:58 в пользу хозяев паркета.

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время игры достиг отметки в 8000 очков за карьеру в плей-офф НБА и стал таким образом первым игроком, которому удалось это. Джеймс продолжает занимать первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф.

В первую пятёрку лучших скореров также входят Майкл Джордан, на счету которого 5987 очков, Карим Абдул-Джаббар с 5762 очками. Пятёрку замыкают Коби Брайант (5640) и Шакил О'Нил (5250).

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 15 играх, набирая в среднем 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,4.