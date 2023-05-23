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Никола Йокич побил рекорд Уилта Чемберлена по трипл-даблам в плей-офф НБА среди центровых

Никола Йокич побил рекорд Уилта Чемберлена по трипл-даблам в плей-офф НБА среди центровых
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 94:91 в пользу гостей.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
23 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
111 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 21, Ривз - 17, Шрёдер - 13, Хатимура - 10, Расселл - 4, Томпсон - 4, Уокер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Харрисон
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 25, Гордон - 22, Портер - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 6, Грин - 2, Брайант, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар

Звёздный центровой «Денвера» Никола Йокич к этому моменту оформил очередной трипл-дабл, который стал для сербского баскетболиста восьмым в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, Йокич обошёл Уилт Чемберлена (семь трипл-даблов в плей-офф — 1967) и занял первое место в истории по количеству трипл-даблов за конкретных розыгрыш плей-офф среди центровых — 8.

Примечательно, что третий лучший показатель также принадлежит игроку «Денвера» — четыре трипл-дабла в 2019 году.

Опасения Николы Йокича перед 4-м матчем:
Йокич — перед 4-м матчем с «Лейкерс»: я беспокоюсь, потому что у «Лейкерс» есть Леброн
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