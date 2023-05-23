Никола Йокич побил рекорд Уилта Чемберлена по трипл-даблам в плей-офф НБА среди центровых

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 94:91 в пользу гостей.

Звёздный центровой «Денвера» Никола Йокич к этому моменту оформил очередной трипл-дабл, который стал для сербского баскетболиста восьмым в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, Йокич обошёл Уилт Чемберлена (семь трипл-даблов в плей-офф — 1967) и занял первое место в истории по количеству трипл-даблов за конкретных розыгрыш плей-офф среди центровых — 8.

Примечательно, что третий лучший показатель также принадлежит игроку «Денвера» — четыре трипл-дабла в 2019 году.