«Денвер» стал третьим коллективом в карьере Леброна, обыгравшей его команду со счетом 4-0

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:111. Таким образом, счёт в серии стал 4-0. «Денвер» вышел в финал НБА.

Примечательно, что эта серия для звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса стала третьей в карьере, где он уступил оппоненту со счётом 0-4. Первая команда — «Сан-Антонио Спёрс» во время финала НБА в 2007 году. Вторая — «Голлден Стэйт Уорриорз» в финале 2018 года.

В сегодняшней игре Джеймс отметился 40 очками (15 из 25 с игры, 4 из 7 — трёхочковые), 10 подборами и девятью передачами. На счету форварда также два совершённых перехвата.

Отметим, что для «Денвера» это первый выход в финальную часть Национальной баскетбольной ассоциации.