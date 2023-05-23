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«Денвер» стал третьим коллективом в карьере Леброна, обыгравшей его команду со счетом 4-0

«Денвер» стал третьим коллективом в карьере Леброна, обыгравшей его команду со счетом 4-0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:111. Таким образом, счёт в серии стал 4-0. «Денвер» вышел в финал НБА.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
23 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 21, Ривз - 17, Шрёдер - 13, Хатимура - 10, Расселл - 4, Томпсон - 4, Уокер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Харрисон
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 25, Гордон - 22, Портер - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 6, Грин - 2, Брайант, Браун, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Примечательно, что эта серия для звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса стала третьей в карьере, где он уступил оппоненту со счётом 0-4. Первая команда — «Сан-Антонио Спёрс» во время финала НБА в 2007 году. Вторая — «Голлден Стэйт Уорриорз» в финале 2018 года.

В сегодняшней игре Джеймс отметился 40 очками (15 из 25 с игры, 4 из 7 — трёхочковые), 10 подборами и девятью передачами. На счету форварда также два совершённых перехвата.

Отметим, что для «Денвера» это первый выход в финальную часть Национальной баскетбольной ассоциации.

Итоги матча:
Видео
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» закончить серию с «Лейкерс» и выйти в финал НБА
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