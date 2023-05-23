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Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в четвёртом матче финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:111, 4-0) набрал 30 очков, 14 подборов и 13 результативных передач.

По итогам серии сербский баскетболист получил награду имени Мэджика Джонсона, которая присуждается лучшему игроку в финале Западной конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 15 играх, набирая в среднем 29,9 очка, 13,3 подбора и 10,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 47,4.

Напомним, Йокич также обошёл Уилта Чемберлена (семь трипл-даблов в плей-офф — 1967) и занял первое место в истории по количеству трипл-даблов за конкретный розыгрыш плей-офф среди центровых — 8.