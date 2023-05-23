Леброн Джеймс неудачно провёл заключительную атаку «Лейкерс» в 4-м матче с «Денвером»

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время четвёртого матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (111:113, 0-4) стал главным фигурантом неудачной атаки лос-анжелесского коллектива в концовке встречи.
Так, за четыре секунды до конца Джеймс получил передачу от защитника Остина Ривза. После чего форвард «озёрников» совершил проход в трёхсекундную зону соперника и совершил неудачный бросок с сопротивлением игроков «Денвера» Аарона Гордона и Джамала Маррея.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.
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