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Леброн Джеймс подтвердил, что задумается о завершении профессиональной карьеры

Леброн Джеймс подтвердил, что задумается о завершении профессиональной карьеры
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в беседе с инсайдером Bleacher Report Крисом Хэйнсом подтвердил, что в межсезонье примет решение по поводу продолжения профессиональной карьеры.

Хэйнс: «Когда вы сказали о том, что вам «есть о чём подумать», то как нам расценивать такое заявление?»

Джеймс: «Хочу ли я дальше выступать на профессиональном уровне».

Хэйнс: «В следующем сезоне?»

Джеймс: «Верно».

Хэйс: «Вы думаете об уходе?»

Джеймс: «Я должен подумать об этом».

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний форвард принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.

Ранее Леброн Джеймс после четвёртого матча финала плей-офф в Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (111:113, 0-4) ответил на вопрос по поводу своего будущего.

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