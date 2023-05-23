Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

23 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» – 111:113, счёт в серии 0-4.
Самым результативным игроком матча у хозяев стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять передач. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 17 очков, два подбора и три результативные передачи. Энтони Дэвис отметился 21 очком и 14 подборами.
Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 13 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 25 очков и отдал пять передач.
В финале «Денвер» сыграет с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», где флоридский коллектив лидирует со счётом 3-0.
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