Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

23 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» – 111:113, счёт в серии 0-4.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять передач. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 17 очков, два подбора и три результативные передачи. Энтони Дэвис отметился 21 очком и 14 подборами.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 13 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 25 очков и отдал пять передач.

В финале «Денвер» сыграет с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», где флоридский коллектив лидирует со счётом 3-0.