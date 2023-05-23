Джейлен Грин рассказал, как однажды Майкл Джордан попросил его снять обувь adidas

Атакующий защитник и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин рассказал, как однажды легендарный игрок НБА Майкл Джордан попросил его избавиться от сандалий adidas. Джордан является одним из немногих спортсменов, у которых есть пожизненный контракт с компанией Nike. Кроме того, у него есть бренд Jordan, который разработан Nike.

«У меня есть просто сумасшедшая история. Я был молод. Фактически ребёнок. И вот как-то ездил в лагерь Майкла Джордана в Сан-Диего. Однажды я отправился на тренировку. На мне было что-то вроде высоких носков до колен и мешковатых шорт. Думаю, вид был тот ещё. И на мне были сандалии adidas.

И вдруг Майкл просто подошёл ко мне и сказал: «Тебе нужно снять эти дурацкие сандалии от adidas. Я такой: «Что ты имеешь в виду?» И он: «Тебе нужно купить какие-нибудь сандалии Jordan». Я сказал: «Может, сам дашь мне». И он принёс мне парочку. А от старых сказал мне избавиться», — сказал Грин в Podcast P with Paul George.

Коллекция кроссовок Майкла Джордана выставлена на аукцион: