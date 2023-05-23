Кайри Ирвинг на фоне слухов о переходе в «Лейкерс» посетил их 4-й матч с «Денвером»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг побывал на четвёртом матче в рамках финала Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:111, которые, таким образом, победили в серии со счётом 4-0 и вышли в финал НБА.
Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»:
Напомним, не так давно авторитетный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что у «Лос-Анджелеса» существует возможность подписать Ирвинга. При этом он напомнил, что для этого самому игроку нужно отказаться от максимального контракта, а «Лейкерс» — расстаться с несколькими игроками.
В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
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