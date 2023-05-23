Один из самых высоких игроков НБА Гобер оказался заметно ниже Вембаньямы при встрече
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Один из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации, центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер встретился с главным проспектом предстоящего драфта НБА Виктором Вембаньямой. Встреча состоялась во время вручения Вембаньяме награды MVP LNB Pro A чемпионата Франции.
Руди Гобер встретился с Виктором Вембаньямой:
Рост Гобера составляет 2,16 метра, а Вембаньямы – примерно 2,24 м (разные источники с указанием роста Виктора немного отличаются).
19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. Многими аналитиками называется первым выбором драфта НБА — 2023.
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