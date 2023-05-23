Леброн Джеймс отреагировал на решение Кармело Энтони завершить карьеру

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что знал о решении 10-кратного участника Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони объявить о завершении карьеры ещё неделю назад. Напомним, сам Энтони объявил, что завершает карьеру, вчера, 22 мая.

«Я снимал видео неделю назад, поэтому уже тогда знал, что это объявление последует. Я просто не знал, когда конкретно это случится. И вот это произошло. Но это всё равно горькое известие», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Кармело сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010-2017).

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