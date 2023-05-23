Президент УНИКСа Евгений Богачёв выделил трёх российских игроков команды
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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался о составе команды в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ. По словам Богачёва, состав казанцев его устраивает и он хотел бы сохранить его и на следующий сезон.
Особенно Богачёв отметил трёх россиян: Георгия Жбанова, Вячеслава Зайцева и Андрея Воронцевича.
«На следующий сезон я бы оставил всю команду целиком. Только укрепил бы, добавил несколько российских игроков. Наши россияне тоже приобрели большой опыт, особенно Георгий Жбанов, мастер защиты, Вячеслав Зайцев, Андрей Воронцевич. Остальные играли в начале сезона понемногу. Но в плей-офф ставки выросли, значение побед выросло, вопрос стоял ребром, быть или не быть», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».
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