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Экс-игрок НБА: пришло время распустить дуэт Джейсон Тейтум — Джейлен Браун

Экс-игрок НБА: пришло время распустить дуэт Джейсон Тейтум — Джейлен Браун
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что дуэт игроков «Бостон Селтикс» Джейсон ТейтумДжейлен Браун плохо дополняет друг друга.

«Пришло время распустить дуэт Джейсон Тейтум — Джейлен Браун. Я говорю об этом с полной уверенностью. Они плохо дополняют друг друга. Никогда не видел, чтобы, например, Тейтум и Браун проводили время вместе летом. Пришло время перемен», — заявил Перкинс в эфире программы First Take.

Напомним, в настоящий момент «Бостон» играет в финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит». После трёх матчей счёт в серии 3-0 в пользу «Майами». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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