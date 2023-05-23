Леброн Джеймс установил личный рекорд в плей-офф НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил личный рекорд по очкам за половину матча в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Это случилось в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (111:113, 0-4 в серии).
В первой половине встречи Джеймс набрал 31 очко. Никогда ранее за время карьеры в НБА Леброн не показывал такой результативности в течение половины матча.
Напомним, Леброн стал самым результативным игроком четвёртого матча с «Денвером», оформив дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Благодаря четырём победам «Наггетс» вышли в финал НБА, где сыграют с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». Сейчас счёт в их серии 3-0 в пользу «Майами».
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:
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