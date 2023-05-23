Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс установил личный рекорд в плей-офф НБА

Леброн Джеймс установил личный рекорд в плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил личный рекорд по очкам за половину матча в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Это случилось в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (111:113, 0-4 в серии).

В первой половине встречи Джеймс набрал 31 очко. Никогда ранее за время карьеры в НБА Леброн не показывал такой результативности в течение половины матча.

Напомним, Леброн стал самым результативным игроком четвёртого матча с «Денвером», оформив дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Благодаря четырём победам «Наггетс» вышли в финал НБА, где сыграют с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». Сейчас счёт в их серии 3-0 в пользу «Майами».

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:

Материалы по теме
Кендрик Перкинс высказался об игре Леброна в 4-м подряд проигранном матче с «Денвером»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023