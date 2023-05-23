«Денвер» впервые в своей истории вышел в финал НБА
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«Денвер Наггетс» впервые за 47 сезонов выступления в Национальной баскетбольной ассоциации пробился в финал лиги. В НБА это рекорд по количеству потраченных сезонов для выхода команды в первый финал и третий показатель в истории американских спортивных лиг с учётом МЛБ (Главная бейсбольная лига) и НХЛ (Национальная хоккейная лига).
Напомним, в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил в серии по итогам четырёх матчей. В финале «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». После трёх матчей в противостоянии этих команд счёт 3-0 в пользу «Хит».
Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА:
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