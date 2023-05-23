Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Денвер» впервые в своей истории вышел в финал НБА

«Денвер» впервые в своей истории вышел в финал НБА
Комментарии

«Денвер Наггетс» впервые за 47 сезонов выступления в Национальной баскетбольной ассоциации пробился в финал лиги. В НБА это рекорд по количеству потраченных сезонов для выхода команды в первый финал и третий показатель в истории американских спортивных лиг с учётом МЛБ (Главная бейсбольная лига) и НХЛ (Национальная хоккейная лига).

Напомним, в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил в серии по итогам четырёх матчей. В финале «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». После трёх матчей в противостоянии этих команд счёт 3-0 в пользу «Хит».

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА:

Материалы по теме
Джокер выбил Короля! «Денвер» заставил Леброна задуматься о завершении карьеры
Видео
Джокер выбил Короля! «Денвер» заставил Леброна задуматься о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023