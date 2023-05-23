Флойд Мейвезер и Алекс Родригес посетили 4-й матч между «Лейкерс» и «Наггетс»

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер и бывший игрок МЛБ, а ныне совладелец «Миннесоты Тимбервулвз» Алекс Родригес побывали на четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба НБА.

Фото: https://twitter.com/NBA

Напомним, «Денвер» победил в четвёртом матче со счётом 113:111. Счёт в серии после этой встречи стал 4-0. Таким образом, «Наггетс» вышли в финал НБА. В финале «Денвер» сыграет с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

После трёх матчей в противостоянии этих команд счёт 3-0 в пользу «Хит». Следующую игру они проведут завтра, 24 мая, в Майами.

Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»: