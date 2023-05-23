Флойд Мейвезер и Алекс Родригес посетили 4-й матч между «Лейкерс» и «Наггетс»
Поделиться
Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер и бывший игрок МЛБ, а ныне совладелец «Миннесоты Тимбервулвз» Алекс Родригес побывали на четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба НБА.
Фото: https://twitter.com/NBA
Напомним, «Денвер» победил в четвёртом матче со счётом 113:111. Счёт в серии после этой встречи стал 4-0. Таким образом, «Наггетс» вышли в финал НБА. В финале «Денвер» сыграет с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».
После трёх матчей в противостоянии этих команд счёт 3-0 в пользу «Хит». Следующую игру они проведут завтра, 24 мая, в Майами.
Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»:
Статистическое достижение Леброна:
Комментарии
- 23 мая 2023
-
16:06
-
15:59
-
15:52
-
15:13
-
14:50
-
14:31
-
13:41
-
13:34
-
12:56
-
12:24
-
11:54
-
11:22
-
11:02
-
10:36
-
10:23
-
09:52
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:34
-
07:36
-
07:15
-
06:53
-
06:42
-
06:31
-
06:17
-
05:34
-
05:09
-
05:01
-
04:51
-
04:37
-
04:36
-
03:02
-
02:38
-
01:27
Партнерский контент