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Майк Мэлоун: Йокич — потрясающий, проявите к нему чёртово уважение

Майк Мэлоун: Йокич — потрясающий, проявите к нему чёртово уважение
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун заявил, что сербский центровой команды Никола Йокич не получает должного уважения.

«Мне лично Йокич ничего не доказал, потому что я и без того отлично знаю, какой он игрок. Но, кажется, Никола показал остальным людям, насколько серьёзно всё то, что он делает. Он не просто так становился MVP, не просто так делал трипл-даблы, а эти глупые разговоры о нём — невежество и бред.

Никола Йокич прошёл три раунда, у него при этом в среднем трипл-дабл за игру в плей-офф. Вы видели что-то подобное? Я серьёзно, хватит глупостей. Йокич — потрясающий игрок, проявите к нему чёртово уважение. Он заслуживает этого, он большой игрок», — приводит слова Мэлоуна ESPN.

«Денвер» выиграл серию у «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0 и вышел в финал НБА.

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