«Лейкерс» рассматривают возможность обмена Трея Янга
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«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность подписать звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга, сообщает издание The Athletic.
Согласно информации источника, в руководстве «озёрников» обсуждались потенциальные варианты обмена игрока в ближайшее межсезонье.
Стоит отметить, что Трей Янг является клиентом агентства Klutch, которое принадлежит звезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу и представляет его интересы. Также клиентом агентства является Энтони Дэвис.
Трей Янг в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 74 матчах, в которых набирал в среднем за игру 26,2 очка, совершал три подбора и отдавал 10,1 результативной передачи. В плей-офф у Янга шесть игр — 29,2 очка, 3,7 подбора и 10,2 передачи.
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