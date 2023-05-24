Швед снял шейный корсет и поиграл с мячом на закрытии сезона ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Алексей Швед посетил церемонию закрытия сезона, проведённую клубом. Игрок, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами, снял шейный корсет и немного поиграл с мячом.

1 мая на Алексея Шведа напали четверо мужчин рядом с одним из ресторанов в центре столицы. В результате избиения он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. 9 мая игрок был выписан из больницы. Восстановление Шведа должно занять ещё месяц, он собирается продолжить карьеру в следующем сезоне.

Ранее главного подозреваемого в нападении на игрока задержали в аэропорту. Другие подозреваемые также не смогли скрыться от правоохранительных органов.