Швед снял шейный корсет и поиграл с мячом на закрытии сезона ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Алексей Швед посетил церемонию закрытия сезона, проведённую клубом. Игрок, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами, снял шейный корсет и немного поиграл с мячом.
1 мая на Алексея Шведа напали четверо мужчин рядом с одним из ресторанов в центре столицы. В результате избиения он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. 9 мая игрок был выписан из больницы. Восстановление Шведа должно занять ещё месяц, он собирается продолжить карьеру в следующем сезоне.
Ранее главного подозреваемого в нападении на игрока задержали в аэропорту. Другие подозреваемые также не смогли скрыться от правоохранительных органов.
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