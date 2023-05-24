Источник: самый результативный игрок Единой лиги ВТБ покинул «Автодор»

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн покинул «Автодор» и перешёл в «Чжэцзян Голден Буллз», сообщает телеграм-канал «Перехват». Контракт игрока с китайским клубом будет рассчитан на один сезон. Сообщается, что саратовский клуб пока не объявлял о расставании с американцем, но, судя по всему, сделает это в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 Ньюмэн стал самым результативным игроком Единой лиги ВТБ. В регулярном сезоне он набирал в среднем 18,4 очка. В «Автодоре» Ньюмэн провёл 26 игр, в среднем он проводил на площадке 33 минуты 9 секунд. Также он принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Автодор» занял восьмое место в регулярном сезоне и выбыл в 1/4 финала плей-офф, проиграв серию московскому ЦСКА 0-3.