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Фрэнк Вогель прошёл собеседование в «Филадельфии» на должность главного тренера

Фрэнк Вогель прошёл собеседование в «Филадельфии» на должность главного тренера
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Руководство «Филадельфии Сиксерс» провело собеседование с Фрэнком Вогелем на должность нового главного тренера. Об этом сообщает обозреватель NBC Sports Philadelphia Джон Кларк в социальных сетях.

49-летний Вогель с 2019 по 2022 год возглавлял «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году. Более того, специалист известен по работе в «Индиане Пэйсерс» и «Орландо Мэджик».

Отмечается, что Фрэнк Вогель также рассматривается как один из кандидатов возглавить «Милуоки Бакс», который уволил Майка Буденхольцера.

Напомним, «Филадельфии» ранее прекратила сотрудничество с главным тренером Доком Риверсом на фоне вылета «Сиксерс» из плей-офф после полуфинала в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (3-4 в серии).

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