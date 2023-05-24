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Тайлер Хирроу может не появиться на площадке в случае попадания «Майами» в финал НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу вряд ли вернётся в распоряжение флоридского клуба в случае, если подопечные Эрика Споэльстры окажутся в финале Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает портал Underdog Fantasy.

Однако по другим данным, 23-летний баскетболист был допущен как минимум к бесконтактным тренировкам.

Напомним, Хирроу получил перелом в конце первой половины первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Предполагалось, что защитник пропустит как минимум шесть недель. Более месяца назад игроку успешно провели операцию на сломанной руке.

Тайлер принял участие в 67 матчах минувшего регулярного сезона НБА. Он набирал в среднем 20,1 очка, делал 5,4 подбора и 4,2 результативной передачи.