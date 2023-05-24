34 очка Тейтума помогли «Бостону» сохранить шансы в серии против «Майами»

В Майами (США) на стадионе «Касейя» состоялся четвёртый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:99.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 34 очка, 11 подборов, семь результативных передач и два блокшота. Помимо Джейсона пять игроков «Бостона» набрали более 11 очков: Джейлен Браун (16), Деррик Уайт (16), Грант Уилямс (14), Маркус Смарт (11), Эл Хорфорд (12).
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 29 очками, девятью подборами и пятью ассистами.
Счёт в серии — 3:1 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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