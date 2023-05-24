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34 очка Тейтума помогли «Бостону» сохранить шансы в серии против «Майами»

34 очка Тейтума помогли «Бостону» сохранить шансы в серии против «Майами»
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В Майами (США) на стадионе «Касейя» состоялся четвёртый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:99.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 34 очка, 11 подборов, семь результативных передач и два блокшота. Помимо Джейсона пять игроков «Бостона» набрали более 11 очков: Джейлен Браун (16), Деррик Уайт (16), Грант Уилямс (14), Маркус Смарт (11), Эл Хорфорд (12).

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 29 очками, девятью подборами и пятью ассистами.

Счёт в серии — 3:1 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
24 мая 2023, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
99 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Батлер - 29, Винсент - 17, Мартин - 16, Адебайо - 10, Страс - 9, Лав - 6, Зеллер - 5, Лоури - 5, Робинсон - 2, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 17, Уайт - 16, Уильямс - 14, Хорфорд - 12, Смарт - 11, Уильямс - 7, Притчард - 4, Брогдон - 2, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Хозер, Шампани
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