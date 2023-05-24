«Финикс Санз» проведёт собеседования с Доком Риверсом и Ником Нёрсом

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Финикс Санз» отобрали четырёх человек, с которыми проведут собеседования на должность главного тренера команды.

«Финикс Санз отобрали четырёх человек для собеседований: Ник Нёрс, Док Риверс, ассистент главного тренера «Сакраменто Кингз» Жорди Фернандес и ассистент «Санз» Кевин Янг», — сообщил Войнаровски в собственных социальных сетях.

«Финикс» уволил своего бывшего наставника Монти Уильямса после проигрыша в серии в рамках полуфинала Запада против «Денвер Наггетс».

Док Риверс был уволен «Филадельфией Сиксерс» также после вылета команды на стадии второго раунда.

Ник Нёрс покинул «Торонто Рэпторс» после того, как команда не смогла выйти в плей-офф по итогам сезона.