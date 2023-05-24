«Нью-Йорк», скорее всего, выведет из обращения 7-й номер Кармело Энтони:

Спортивный репортёр Иэн Бегли считает, что «Нью-Йорк Никс» выведет из обращения седьмой номер экс-форварда Кармело Энтони.
«Моё мнение — они выведут из обращения его номер. Я сделал этот вывод на основании моих разговоров с людьми из «Никс», они думают, что организация близка к тому, чтобы вывесить форму Энтони на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Я не думаю, что решение принято окончательно, но учитывая все факторы, я буду удивлён, если они этого не сделают. Думаю это решение будет принято в следующем году», — сообщил Бэгли.
Напомним, Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В «Нью-Йорке» Кармело провёл шесть сезонов (с 2011 по 2017 год) и смог единожды вывести команду во второй раунд плей-офф. За эти шесть сезонов он в среднем набирал 24,6 очка и семь подборов.
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