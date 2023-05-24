Йокич — о Джоковиче: он — идол для детей в Сербии
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич порассуждал о величии своего соотечественника теннисиста Новаке Джоковиче.
«Он личность, которая представляет Сербию на гораздо большей сцене. Он — амбассадор Сербии, он — идол для детей в Сербии. И не только на корте, но также и за его пределами. Он является примером для подражания, тем, кем хочется стать. Он делает важные вещи для сербских детей, для всех. Так что нас нельзя сравнивать», — приводит слова Йокича ATP Tour.
Джокович также неоднократно лестно отзывался о двукратном MVP НБА Йокиче, отмечая его успехи в своих социальных сетях.
«Наггетс» во главе с Николой впервые в истории прошли в финал лиги, обыграв в финале Запада «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
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