Кузма иронично отреагировал на слова Пелинки о желании «Лейкерс» сохранить молодой костяк

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма прокомментировал недавние слова генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки о намерении сохранить молодых игроков команды в межсезонье.
«Сохранить молодой костяк – приоритет для клуба», – говорил ранее Пелинка.
«Где-то я уже это слышал», – написал Кузма у себя в социальных сетях.
Напомним, несколько лез назад «Лос-Анджелес» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого «озёрники» получили Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028, а «Уизардс» – Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и Монтрезла Харрелла.
Партнёры высмеяли наряд форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы:
В конце марта сообщалось, что Кузма планирует отказаться от опции продления контракта и стать неограниченно свободным агентом.
- 24 мая 2023
-
11:04
-
10:55
-
10:51
-
09:53
-
08:55
-
07:42
-
06:43
-
06:21
-
05:55
-
05:44
-
04:44
-
03:18
-
02:49
-
02:05
-
01:28
-
01:09
-
00:38
-
00:15
- 23 мая 2023
-
23:37
-
22:21
-
21:30
-
20:39
-
20:00
-
19:30
-
19:01
-
18:26
-
17:34
-
16:55
-
16:06
-
15:59
-
15:52
-
15:13
-
14:50
-
14:31
-
13:41