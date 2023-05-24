Кузма иронично отреагировал на слова Пелинки о желании «Лейкерс» сохранить молодой костяк

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма прокомментировал недавние слова генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки о намерении сохранить молодых игроков команды в межсезонье.

«Сохранить молодой костяк – приоритет для клуба», – говорил ранее Пелинка.

«Где-то я уже это слышал», – написал Кузма у себя в социальных сетях.

Напомним, несколько лез назад «Лос-Анджелес» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого «озёрники» получили Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028, а «Уизардс» – Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и Монтрезла Харрелла.

Партнёры высмеяли наряд форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы:

В конце марта сообщалось, что Кузма планирует отказаться от опции продления контракта и стать неограниченно свободным агентом.