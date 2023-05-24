Андрей Ведищев рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в 1/2 финала ЕЛ ВТБ

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о том, за счёт чего его команда смогла победить московский ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Краснодарцы одолели красно-синих со счётом 4-3 в серии.

«За счёт чего удалось обыграть ЦСКА? За счёт командной игры, за счёт характера. Очень сложная серия была, семиматчевая. Мы посчитали, что за месяц провели 12 игр. Учитывая нашу логистику, нагрузка серьёзная. Конечно, где-то мы были чуть удачливее.

Мы смогли сломать стереотипы. В принципе нет команд, которых ты не можешь обыграть. Всё зависит от твоей готовности и ментальности», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.