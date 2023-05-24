Леброн: что Йокич доказал во время финальной серии? Ничего

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс комплиментарно высказался о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Что Йокич доказал во время финальной серии? Ничего. Я и так знаю, какой он отличный игрок. Я знаю, какой он отличный Джокер», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, «Лос-Анджелес» и «Денвер» встречались в рамках финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. По итогам четырёх матчей в финал НБА прошли «Наггетс».

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

В финале «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА: