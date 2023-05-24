Дарвин Хэм — о заявлении Леброна: после подобных поражений я бы тоже завершил карьеру
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (0-4 в серии) шуточно прокомментировал слова звёздного форварда Леброна Джеймса о возможном завершении профессиональной карьеры.
«Стараясь прийти в себя после подобных поражений, учитывая то, какую работу мы проделали в течение сезона, думаю, я бы тоже был бы готов завершить карьеру» — заявил Хэм во время пресс-конференции, посвящённой окончанию сезона.
Напомним, в нынешнем сезоне в рамках плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 16 матчах, в которых в среднем за игру набирал 24,5 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8.
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