«Уралмаш» и «Руна» стали новыми участниками Единой Лиги ВТБ

Сегодня, 24 мая, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ, на котором был утверждён состав участников сезона 2023/2024. Новичками лиги стали две команды: екатеринбургский «Уралмаш» и московский клуб «Руна».

Напомни, в прошлом сезоне «Руна» и «Уралмаш» встречались в финальной серии Суперлиги. Её победителем стал клуб из Екатеринбурга. «Уралмаш» выиграл серию со счётом 3-0. Этот триумф стал для екатеринбуржцев вторым за всю историю.

По итогам встречи были вручены номинации лучшим игрокам сезона в Суперлиге. MVP турнира получил форвард «Уралмаша» Александр Захаров, лучшим разыгрывающим стал его партнёр Антон Глазунов, а Майкл Дэвис из «Руны» стал лучшим на позиции атакующего защитника.

Суперлига – второй по значимости турнир в российском баскетболе после Единой лиги ВТБ. Турнир организовывается Российской федерацией баскетбола и проводится с 2000 года.