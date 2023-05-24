В Единой лиге ВТБ появится стадия плей-ин по аналогии с НБА

В новом сезоне Единой лиги ВТБ появится стадия плей-ин. Об этом информирует пресс-служба турнира. Как и в предыдущем сезоне, регулярный чемпионат пройдёт в два этапа: на первом все клубы сыграют два круга, после которого произойдёт разделение на группы «А» (команды, занявшие 1-6 места) и «Б» (команды, занявшие 7-14 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах ещё два круга. Команды группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф.
Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа сразятся в новом для лиги этапе чемпионата — плей-ин — за два оставшихся места в плей-офф. По итогам регулярки и плей-ин будут определены восемь лучших команд лиги, который выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, полуфинальные и финальная — до четырёх, серия за третье место — до трёх побед.
В качестве плюса такой системы называется мотивация, которая возникнет у команд из нижней части таблицы — цепляться за место не только в восьмёрке, но и в десятке.
Напомним, победителем Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне стал казанский УНИКС, который выиграл серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. Для казанцев этот титул стал первым в турнире. Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).
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