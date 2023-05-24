Джейсон Тейтум высказался о первой победе «Бостона» в серии НБА с «Майами»
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Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о победе команды в четвёртом матче в рамках финала Восточной конференции с «Майами Хит» (116:99, 1-3 в серии).
«Как бы банально это ни звучало, мы просто стараемся двигаться от игры к игре», — сказал Тейтум на пресс-конференции.
Тейтум стал самым результативным игроком встречи в четвёртом матче между «Бостоном» и «Майами». На его счету 33 очка, 11 подборов, семь результативных передач и два блок-шота. В составе «Хит» впечатляющую статистику показал лидер команды Джимми Батлер. В его активе 29 очков, девять подборов и пять передач.
Следующий матч пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА.
Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»:
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