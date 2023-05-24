«Брак, заключённый на небесах». Эксперт — о возможной игре Леброна и Карри за один клуб

Баскетбольный обозреватель The Ringer Кевин О'Коннор поделился мнением о возможности форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса оказаться в одной команде с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Больше, чем когда-либо, Леброну сейчас нужен звёздный партнёр по команде, способный создавать моменты для бросков. Из этого плей-офф можно сделать вывод, что он не может руководить атакой команды в одиночку. Вот почему Кайри Ирвинг является потенциальной целью для «Лос-Анджелеса». Но и союз со Стефом был бы также полезен в этом отношении. Союз Стефа и Леброна кажется браком, заключённым на небесах, особенно сейчас, когда оба вступают в пору заката своих карьер», — написал О'Коннор.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке: