«Брак, заключённый на небесах». Эксперт — о возможной игре Леброна и Карри за один клуб

Баскетбольный обозреватель The Ringer Кевин О'Коннор поделился мнением о возможности форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса оказаться в одной команде с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.
«Больше, чем когда-либо, Леброну сейчас нужен звёздный партнёр по команде, способный создавать моменты для бросков. Из этого плей-офф можно сделать вывод, что он не может руководить атакой команды в одиночку. Вот почему Кайри Ирвинг является потенциальной целью для «Лос-Анджелеса». Но и союз со Стефом был бы также полезен в этом отношении. Союз Стефа и Леброна кажется браком, заключённым на небесах, особенно сейчас, когда оба вступают в пору заката своих карьер», — написал О'Коннор.
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:
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