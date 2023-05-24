«Игрок, который всегда стремится побеждать». Пашутин — о Ризе после нового контракта
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал продление контракта с американским защитником Айзеей Ризом. Стороны заключили новое соглашение сроком на один год.
«Айзея Риз — универсальный игрок с высоким баскетбольным интеллектом и характером победителя. Может играть на команду, подбирать, раздавать передачи, а также обыгрывать индивидуально и забивать сложные мячи. Настоящий разыгрывающий, который держит матч в своих руках и играет на победу. Мы верим, что в следующем году он ещё прибавит в своей игре. Для нас важно то, что мы продолжим наше сотрудничество в следующем сезоне. Команде необходим такой высококлассный игрок и достойный человек, который всегда стремится побеждать», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».
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