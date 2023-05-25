Лонни Уокер: у меня есть всё необходимое, чтобы сделать себе имя в НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонни Уокер после финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (0-4 в серии) оценил свои перспективы на следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
«Лучшие времена ещё впереди… Думаю, у меня есть всё необходимое, чтобы сделать себе имя в этой лиге», — приводит слова Уокера клубный обозреватель Майкл Корво.
Действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2022/2023, за который он заработает $ 6,47 млн. В межсезонье игрок станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Уокер принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, 0,9 подбора и 0,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,3, трёхочковых — 38,2.
Чем запомнился Лонни Уокер:
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