УНИКС обратился к болельщикам после исторической победы в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб УНИКС опубликовал обращение к болельщикам после завоевания первого чемпионского титула в Единой лиге ВТБ.
«Дорогие болельщики!
Минувший сезон выдался для баскетбольной Казани поистине фантастическим! Впервые в своей истории, которая берёт начало в 1991 году, УНИКС стал сильнейшим клубом в стране и завоевал заветные трофеи – золотые медали Единой лиги ВТБ и чемпионский Кубок Сергея Белова!
Прошедший чемпионат принёс всем нам множество незабываемых впечатлений и ярких эмоций, выдающихся рекордов и индивидуальных наград, порадовал закрученными сюжетами, невероятными матчами и потрясающими победами.
Баскетболисты, тренерский штаб и руководство клуба благодарят вас за поддержку и веру в команду во все времена, за аншлаги и жаркую атмосферу на домашних матчах БК УНИКС в «золотом» сезоне!
Благодаря вам казанские парни не остались без мощной фанатской помощи в напряжённых гостевых встречах полуфинальной и финальной серий с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Вы – наш «шестой» игрок и по праву заслуживаете гордое звание чемпионов!» – говорится в сообщении.
Напомним, в полуфинальной серии баскетболисты из Казани обыграли в семи матчах «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финале соревнований УНИКС победил со счётом 4-1 «Локомотив-Кубань» из Краснодара.
Ранее игрок УНИКСа Иван Лазарев рассказал, как команда отпраздновала завоевание титула.
- 24 мая 2023
-
19:47
-
18:59
-
17:36
-
16:42
-
16:28
-
16:19
-
15:25
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:23
-
14:20
-
14:07
-
14:00
-
13:39
-
13:31
-
13:14
-
13:00
-
12:27
-
11:53
-
11:31
-
11:04
-
10:55
-
10:51
-
09:53
-
08:55
-
07:42
-
06:43
-
06:21
-
05:55
-
05:44
-
04:44
-
03:18
-
02:49