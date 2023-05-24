УНИКС обратился к болельщикам после исторической победы в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб УНИКС опубликовал обращение к болельщикам после завоевания первого чемпионского титула в Единой лиге ВТБ.

«Дорогие болельщики!

Минувший сезон выдался для баскетбольной Казани поистине фантастическим! Впервые в своей истории, которая берёт начало в 1991 году, УНИКС стал сильнейшим клубом в стране и завоевал заветные трофеи – золотые медали Единой лиги ВТБ и чемпионский Кубок Сергея Белова!

Прошедший чемпионат принёс всем нам множество незабываемых впечатлений и ярких эмоций, выдающихся рекордов и индивидуальных наград, порадовал закрученными сюжетами, невероятными матчами и потрясающими победами.

Баскетболисты, тренерский штаб и руководство клуба благодарят вас за поддержку и веру в команду во все времена, за аншлаги и жаркую атмосферу на домашних матчах БК УНИКС в «золотом» сезоне!

Благодаря вам казанские парни не остались без мощной фанатской помощи в напряжённых гостевых встречах полуфинальной и финальной серий с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Вы – наш «шестой» игрок и по праву заслуживаете гордое звание чемпионов!» – говорится в сообщении.

Напомним, в полуфинальной серии баскетболисты из Казани обыграли в семи матчах «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финале соревнований УНИКС победил со счётом 4-1 «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Ранее игрок УНИКСа Иван Лазарев рассказал, как команда отпраздновала завоевание титула.