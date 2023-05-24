ESPN: «Хорнетс» заинтересованы в возвращении ранее осужденного Майлза Бриджеса

Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» заинтересована в возвращении американского форварда Майлза Бриджеса, в настоящий момент являющегося свободным агентом.
«У «Хорнетс», вероятно, будут опасения из-за обвинений Майлза Бриджеса в домашнем насилии, из-за которых он был отстранён НБА на 30 игр. Бриджес пропустил сезон и в настоящий момент является свободным агентом, однако фронт-офис хотел бы вернуть его в состав», – написал в социальных сетях журналист ESPN Джонатан Гивони.
Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителю ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.
- 24 мая 2023
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