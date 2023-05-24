Генменеджер клуба НБА: ходят слухи, что Леброн не большой поклонник Д’Анджело Расселла

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл может покинуть команду с подачи её звёздного лидера Леброна Джеймса, считает анонимный генеральный менеджер клуба НБА.

«Не хочу говорить, что одна серия плей-офф [с «Денвер Наггетс»] способна изменить мнение команды о парне, потому что это неправда, но это возможно, если говорить об отдельных игроках, и, что наиболее важно, это касается Леброна.

Хотят ли «Лейкерс» инвестировать в Расселла? Хочет ли Леброн, чтобы он остался? Ходят слухи, что Леброн не большой поклонник Расселла. Хотя «Лейкерс» отказались от пика первого раунда, чтобы заполучить его, и я скажу, что уход Расселла можно сравнить с вырыванием зуба для некоторых в клубе», – приводит слова анонима издание Heavy.