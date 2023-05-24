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Джа Моранта навестила полиция после загадочных сообщений в социальных сетях

Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в очередной раз стал причиной обсуждения общественности. Игрок привлёк внимание полиции после серии загадочных сообщений, информирует TMZ.

Баскетболист опубликовал в социальных сетях следующие сообщения, которые посчитали намёком на суицидальные действия:

«Люблю тебя, мама.

Люблю тебя, папа.

Ты лучшая девочка.

Пока».

В дом Моранта, находящийся в округе Шелби, прибыла полиция, представитель которой заверил, что спортсмен в порядке. Моранту посоветовали ограничить себя от социальных сетей.

Напомним, в мае Морант был повторно замечен с пистолетом в руках во время прямой трансляции в социальной сети, после чего «Мемфис Гриззлиз» отстранил его от всей командной активности.