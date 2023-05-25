Джейлен Грин рассказал о том, как прошёл его первый сезон в НБА в качестве новичка

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин рассказал забавную историю о том, что сам, будучи 19-летним новичком НБА в сезоне-2021/2022, заставлял других новичков команды выполнять различные поручения.
«Я был сам новичком и заставлял других делать то, что обычно ветераны традиционно требуют от новичков… И я такой говорю: «Эй, новичок, включи-ка мне там душ, принеси моё полотенце, сходи за моей едой», — сказал Грин в эфире подкаста Podcast P with Paul George.
21-летний Грин был выбран на драфте — 2021 под общим вторым номером. Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 с опцией игрока на последний год.
В минувшем регулярном сезоне Грин принял участие в 76 матчах, набирая в среднем 22,1 очка, 3,7 подбора и 3,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,6, трёхочковых — 33,8.
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