Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кваме Браун резко высказался о Леброне Джеймсе

Кваме Браун резко высказался о Леброне Джеймсе
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кваме Браун раскритиковал звёздного форварда Леброна Джеймса после вылета команды из второго раунда плей-офф.

«Я выяснил для себя, что Леброн — не тот, кем его считают. Леброн, извини, но ты помешан на том, чтобы набирать статистику. Через много лет люди посмотрят на твои цифры и подумают, что ты величайший игрок всех времён. Но люди, которые играли в лиге, знают, что это полное дерьмо.

Когда ты уже перестанешь «флопать»? Я никогда не видел, чтобы Джордан симулировал. А Джеймс будто бы хочет сниматься в «Матрице», такие движения исполняет порой. Может, тебе надо перейти в кино?

Тебе уже будет 39 в следующем сезоне. И ты снова рассчитываешь, что тебя протащат в плей-офф и в финал? Это будет жалкое зрелище», — сказал Браун в прямом эфире в своих социальных сетях.

Материалы по теме
Джокер выбил Короля! «Денвер» заставил Леброна задуматься о завершении карьеры
Видео
Джокер выбил Короля! «Денвер» заставил Леброна задуматься о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023