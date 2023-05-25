Кваме Браун резко высказался о Леброне Джеймсе

Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кваме Браун раскритиковал звёздного форварда Леброна Джеймса после вылета команды из второго раунда плей-офф.
«Я выяснил для себя, что Леброн — не тот, кем его считают. Леброн, извини, но ты помешан на том, чтобы набирать статистику. Через много лет люди посмотрят на твои цифры и подумают, что ты величайший игрок всех времён. Но люди, которые играли в лиге, знают, что это полное дерьмо.
Когда ты уже перестанешь «флопать»? Я никогда не видел, чтобы Джордан симулировал. А Джеймс будто бы хочет сниматься в «Матрице», такие движения исполняет порой. Может, тебе надо перейти в кино?
Тебе уже будет 39 в следующем сезоне. И ты снова рассчитываешь, что тебя протащат в плей-офф и в финал? Это будет жалкое зрелище», — сказал Браун в прямом эфире в своих социальных сетях.
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