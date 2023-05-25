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Кендрик Перкинс сравнил Николу Йокича и Энтони Дэвиса

Кендрик Перкинс сравнил Николу Йокича и Энтони Дэвиса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс сравнил лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича и звёздного центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Поговорим об Энтони Дэвисе. Он должен встать перед зеркалом и задаться вопросом, кем он хочет быть. На данный момент Никола Йокич, и я не хочу проявить неуважение, находится в лучшей форме, нежели Дэвис», — сказал Перкинс.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 15 играх, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,3 подбора и 10,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 47,4.

Энтони Дэвис в текущем розыгрыше плей-офф принял участие в 15 матчах, в которых набирал в среднем за игру 22,7 очка, совершал 14 подборов и отдавал 2,7 результативной передачи.

Эффектный момент с участием Йокича и Дэвиса:
Видео
Никола Йокич попал сложный трёхочковый бросок с сопротивлением Энтони Дэвиса
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