Кендрик Перкинс сравнил Николу Йокича и Энтони Дэвиса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Кендрик Перкинс сравнил лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича и звёздного центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
«Поговорим об Энтони Дэвисе. Он должен встать перед зеркалом и задаться вопросом, кем он хочет быть. На данный момент Никола Йокич, и я не хочу проявить неуважение, находится в лучшей форме, нежели Дэвис», — сказал Перкинс.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 15 играх, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,3 подбора и 10,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 47,4.
Энтони Дэвис в текущем розыгрыше плей-офф принял участие в 15 матчах, в которых набирал в среднем за игру 22,7 очка, совершал 14 подборов и отдавал 2,7 результативной передачи.
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