Инсайдер объяснил, почему «Филадельфия» не станет предлагать Хардену максимальный контракт

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, почему руководство «Филадельфии Сиксерс» вряд ли предложит разыгрывающему Джеймсу Хардену, который следующим летом выйдет на рынок свободных агентов, максимальный контракт.

«Сиксерс» не проявляют желания платить Хардену максимальную сумму. По этой причине в прошлом году руководство попросило его пойти на снижение зарплаты», — сказал Уиндхорст в эфире программы Pardon The Interruption.

Слова Беверли по Хардену: Патрик Беверли оценил вероятность возвращения Джеймса Хардена в «Хьюстон»

Напомним, руководство «Филадельфии» может предложить 33-летнему баскетболисту максимально $ 210,1 млн на четыре года. Тем временем другие команды в состоянии предложить защитнику до $ 201,7 млн.

Ранее разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли высказал мнение, что существует высокая вероятность возвращения Джеймса Хардена в «Хьюстон Рокетс».