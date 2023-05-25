«Обыграть США в финале». Вембаньяма назвал цель на ОИ-2024

Первый выбор драфта НБА 2023 года француз Виктор Вембаньяма рассказал о своей цели на Олимпиаду-2024.

«Вы знаете, что Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году… Моя цель — обыграть команду США в финале», — приводит слова Вембаньямы Clutch Points.

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С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в НБА. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс».