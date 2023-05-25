Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Обыграть США в финале». Вембаньяма назвал цель на ОИ-2024

«Обыграть США в финале». Вембаньяма назвал цель на ОИ-2024
Комментарии

Первый выбор драфта НБА 2023 года француз Виктор Вембаньяма рассказал о своей цели на Олимпиаду-2024.

«Вы знаете, что Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году… Моя цель — обыграть команду США в финале», — приводит слова Вембаньямы Clutch Points.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер:
Видео
Один из самых высоких игроков НБА Гобер оказался заметно ниже Вембаньямы при встрече

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в НБА. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, у француза отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс».

Приключения Дуайта Ховарда на Тайване:
Ему в Азии скучно, что ли? Дуайт Ховард продолжает зазывать игроков НБА на Тайвань
Видео
Ему в Азии скучно, что ли? Дуайт Ховард продолжает зазывать игроков НБА на Тайвань
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023